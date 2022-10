Ruben (23) bestraft vanwege opslag zwaar vuurwerk in Apeldoorns appartement: ‘Onverantwoorde risico’s’

Remeha voert productie van warmtepom­pen op, onder meer met nieuwe lijn in Apeldoorn

BDR Thermea Group (onder andere Remeha in Apeldoorn) voert de productie van warmtepompen op tot 800.000 per jaar. Het concern opent volgend jaar nieuwe productielijnen in Apeldoorn en het Italiaanse Bassano del Grappa. En verhoogt ook de warmtepompproductie bij vestigingen in Frankrijk en Spanje.

20 oktober