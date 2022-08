Ruud (54) uit Apeldoorn staat in B&B Vol Liefde op achterstand bij Astrid: ‘Komt nog vuurwerk aan’

852.000 kijkers getuige van jaloezie in Franse B&B: ‘Er wordt niet eens gedag gezegd’

852.000 kijkers waren gisteravond getuige van een smeulend brandje op de Franse bed and breakfast van Hans in Dégagnac. In de zomerhit B&B Vol liefde raakte de 59-jarige eigenaar dusdanig onder de indruk van de zestien jaar jongere Daisy, dat dit tot frustratie leidde bij zijn andere gast Petra. ,,Dit is niet de Hans die ik wil zien.”

2 augustus