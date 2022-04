Salarisblunder Gelre ziekenhuizen schokt vakbond: ‘Ongekend, op deze schaal niet eerder gebeurd’

Video Auto slipt in forse hagelbui en belandt in struikge­was bij Beekbergen, bestuur­ster gewond

Een automobiliste kon vanochtend even voor elf uur haar auto niet onder controle houden in een fikse hagelbui. Ze verloor grip op de weg en belandde naast de Arnhemseweg in Beekbergen. Daarbij raakte ze een boom en kwam tot stilstand in het struikgewas.

