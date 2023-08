Savannah is net wakker, dan ligt haar auto in zinkgat: 'Het heeft geen zin om boos te worden’

met video Man raakt gewond bij zwaar ongeluk op fietspad in Apeldoorn: traumaheli­kop­ter opgeroepen

Een man is vanmiddag gewond geraakt bij een ogenschijnlijk zwaar ongeluk in Apeldoorn. Hij raakte betrokken bij een botsing op het fietspad aan de Wapenrustlaan. Een traumahelikopter is geland om medische assistentie te verlenen.