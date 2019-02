‘Scheur’ in Stadhuis Apeldoorn blijkt geen scheur: ‘Geen enkel risico'

VIDEO + update Experts buigen zich over scheur in vloer stadhuis Apeldoorn, parkeerga­ra­ge deels gestut

7 februari Het stadhuis van Apeldoorn is vanavond ontruimd. Op dat moment was er een politieke vergadering in volle gang. In de centrale van het stadhuis is een grote scheur ontdekt. De onderliggende parkeergarage is deels gestut. Een team van experts buigt zich over de schade en kijkt welke maatregelen nodig zijn.