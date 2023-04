School in Apeldoorn verwijdert regenboogvlaggetjes voor bijeenkomst over inclusie: ‘Geeft aan dat zo’n avond hard nodig is’

Schapen scheren aan de Wolweg, Sprengen­dorp in Apeldoorn is 100 jaar: ‘Gemeen­schaps­zin is altijd gebleven’

Schapen scheren aan de Wolweg. Nico Kraaijenhof kan er wel om lachen. ,,Een leuke manier om vast een voorschotje te nemen op de grote reünie, later dit jaar.’’ Het is feest in het Sprengendorp in Apeldoorn. De buurt bestaat honderd jaar.