Scooterrijder botst op aanhanger van trekker in Lieren en raakt gewond

Van verkrach­ting beschuldig­de Apeldoor­ner doet er vooral het zwijgen toe

Apeldoorner C. van K. (23) had op 8 april 2021 seks met een kwetsbare plaatsgenote, die op dat moment in een instelling voor beschermd wonen verbleef. Daarover zijn beiden het eens, maar over de vraag of het om vrijwillige seks ging verschillen de lezingen. Het Openbaar Ministerie vindt dat er voldoende bewijs is dat de Apeldoornse die dag verkracht werd, bleek vanmiddag bij de rechtbank in Zutphen.