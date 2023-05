Scooterrijder gewond na botsing met auto in Teuge

Susanne (68) is ‘als een moeder’ voor Ida (68), maar ze is één van de weinigen: ‘Niemand die ze helpt’

Dat ze op elkaar gesteld zijn, dat kun je zo zien. Toch zijn ze geen vriendinnen of zussen. Nee, Susanne Rasing (68) is de mentor van Ida Dekker (68), die in een instelling voor verstandelijk beperkten woont. ,,Ik zie mezelf als een soort moeder. En voor haar ben ik de kers op de taart: iemand die er speciaal voor haar is.” Aan mensen zoals Susanne Rasing is een groot tekort: honderden mensen in Nederland wachten op een mentor.