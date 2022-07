Scooterrijdster raakt gewond door aanrijding in Apeldoorn

'Papa's boot is weg', vertelt zijn zoon, dan weet Marc uit Apeldoorn dat zijn parel ‘in een oogwenk’ is verdwenen

Woest is hij, Marc Warburg, eigenaar van De Herenkapper in Apeldoorn. Hij had jarenlang gespaard om zijn droomboot, een Sea Ray Sport Boat 195, te kunnen kopen. De speedboot werd zaterdag op klaarlichte dag uit de haven van EuroParcs Zuiderzee in Biddinghuizen gestolen.

