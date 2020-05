Slachterij Vion in Apeldoorn per direct gesloten, werknemers te dicht op elkaar in busjes

Hennepkwe­ke­rij in apparte­ment in centrum van Apeldoorn, politie houdt man (51) uit Eerbeek aan

11:53 In een appartement aan de Kalverstraat in Apeldoorn is afgelopen nacht een hennepkwekerij ontmanteld. Een 51-jarige uit Eerbeek is aangehouden. In totaal zijn 330 planten in beslag genomen.