Slachthuis Gosschalk uit Epe mag weer open na mishandeling varkens en koeien

Slachterij Gosschalk in Epe mag vanaf morgen weer open, maar wel onder verscherpt toezicht. Demissionair landbouwminister Carola Schouten meldt aan de Tweede Kamer dat de slachtwerkzaamheden weer hervat mogen worden. Het bedrijf moest dicht nadat er eind juni schokkende beelden naar buiten kwamen waarop te zien was hoe dieren in de slachterij ernstig werden mishandeld door het personeel.

Er gelden nu extra voorwaarden, waaronder een extra toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook mogen alleen dieren worden aangevoerd onder toezicht van de autoriteit. Er moet rekening gehouden worden met het dierenwelzijn, en de slachtsnelheid zal ‘significant lager’ liggen dan bij andere bedrijven.

Schouten meldt dat er al een al een plan van aanpak ligt van het slachthuis, dat voldoet aan de voorwaarden van de NVWA. Zo is het aantal camera’s in het slachthuis meer dan verdubbeld, en ‘de wijze van leidinggeven zo is aangepast dat er voortaan beter gewaarborgd wordt dat de medewerkers niet opnieuw en structureel dierenwelzijnsovertredingen begaan'. De toezichthouder keurde al een aantal voorgaande plannen van het slachthuis af.

‘Volstrekt onacceptabel’

De NVWA trok de erkenning van het slachthuis begin juli in, nadat beelden van dierenmishandeling naar buiten kwamen. Er werden varkens en koeien mishandeld. Camerabeelden van Varkens in Nood tonen hoe de dieren geslagen worden en stroomstoten krijgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) plaatste Gosschalk per direct onder verscherpt toezicht. ,,Dit is volstrekt onacceptabel.”

Op de camerabeelden van eind vorig jaar is te zien hoe de varkens en koeien richting de slachtplek worden geslagen met een peddel: die heeft een platte en scherpe kant, wat het slaan extra pijnlijk maakt voor de dieren. Ook delen de stalmedewerkers stroomstoten uit. Dat zou worden gedaan om zo snel mogelijk te produceren.

De mishandelingen vinden bewust plaats: stalmedewerkers wijzen elkaar op de hangende camera’s, om in dat zicht geen overtreding te maken. Ook attenderen ze elkaar als de NVWA-dierenarts in aantocht is.

In opspraak

De video’s werden gemaakt door een dierenactivist, die in samenwerking met dierenrechtorganisatie Varkens in Nood solliciteerde bij Gosschalk. Hij filmde in totaal 20 dagen aan materiaal bij de slachterij aan de Oenerweg. Gosschalk is één van de grotere slachthuizen in Nederland, waar iedere dag 5000 varkens en 600 runderen worden geslacht.

Het bedrijf uit Epe komt niet voor het eerst in opspraak: men stond al onder permanent toezicht van de NVWA, aangezien Gosschalk al meerdere overtredingen beging. Daarvoor kreeg de slachterij waarschuwingen en boetes.

‘Geschrokken’

Gosschalk zei eerder ‘geschrokken’ te zijn van de getoonde beelden. De betrokken medewerkers van de mishandelingen zijn geschorst. Ook werd er een onderzoek ingesteld, waarbij de slachtcapaciteit aanzienlijk verlaagd werd. Daarnaast stopte Gosschalk met het gebruik van de beruchte peddels. ‘Het bestaande permanente cameratoezicht wordt geïntensiveerd en uitgebreid. Ook werd de monitoring op de camerabeelden verdubbeld’, schrijft het bedrijf. ‘Het gezamenlijke streven is voorkomen van herhaling.’

Volledig scherm De slachterij van Gosschalk aan de Oenerweg in Epe. © Henri van der Beek

Harde maatregelen

De NVWA plaatste Gosschalk per direct onder verscherpt toezicht. Ook werden er harde maatregelen getroffen: er werden extra camera’s geplaatst en een extra NVWA-medewerker houdt toezicht op het dierenwelzijn. De varkens en koeien mogen bovendien alleen nog worden aangevoerd als er een dierenarts aanwezig is. Daarom mag er vanaf nu voor 05.15 uur niet begonnen worden met slachten. Nu starten die werkzaamheden al om 03.00 uur.

In een reactie laat de NVWA weten geschokt te zijn na het zien van de beelden. ,,De manier waarop deze slachthuismedewerkers met dieren omgaan is volstrekt onacceptabel. En dat weten ze zelf ook. We hebben veel gesprekken met de sector en daarin komt aan de orde dat we allemaal dierenwelzijn heel belangrijk vinden. Daar past wat we hier zien absoluut niet bij.”

Quote Gosschalk doet nu beloftes, maar dat doen ze nadat de mishande­lin­gen in het het nieuws komen. Het is van de zotte.

Varkens in Nood heeft vanwege de camerabeelden aangifte gedaan tegen Gosschalk. Volgens de organisatie zijn de camerabeelden een bevestiging van wat zij al langer weten.

Volledig scherm Het is niet de eerste keer dat slachterij Gosschalk de regels overtreedt. © Henri van der Beek

