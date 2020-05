‘Slachtpersoneel dat in quarantaine zat in Duitsland aan het werk gezet’

De autoriteiten in de Duitse districten Borken en Kleve hebben aanwijzingen dat arbeidsmigranten die in thuisquarantaine horen te zitten toch in slachterijen worden ingezet. Het gaat onder meer om personeel van de Vion-slachterij in Groenlo, die vorige week op slot is gegaan nadat bleek dat 20 procent van het personeel was besmet met corona.