SMS-bombardement onder mogelijke getuigen, nog geen verdachte opgepakt zedenincident park Zuidbroek

Een kleine week na het ernstige zedenincident in Park Zuidbroek in Apeldoorn is er nog geen verdachte aangehouden. Wel zoekt de politie nu naar specifieke getuigen die rond 15.00 uur, een uur eerder dan in eerste instantie werd gemeld, in het park zijn geweest. De politie heeft ook een SMS-bombardement losgelaten onder iedereen die daar in de buurt was.