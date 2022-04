Spil in Turkse gemeenschap, ondernemer en voetbaldier: deze Apeldoorners kregen dit jaar een lintje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Simon Boon (73 jaar, Apeldoorn) was dik tien jaar dé man van Koninginnedag, later Koningsdag in Apeldoorn. Daarnaast zet Boon zich op allerlei manieren in voor de maatschappij. Hij bevordert verbroedering, via zowel plaatselijke sociale en culturele activiteiten als internationale contacten tussen Apeldoorn en andere plekken in de wereld.

Volledig scherm Simon Boon zet zich in voor tal van organisaties. Ruim tien jaar was hij de voorzitter van de organisatie van Koningsdag in Apeldoorn. © Archief/Maarten Sprangh

In de schuur achter zijn huis begon Hans Hogeveen (68 jaar, Ugchelen) meer dan veertig jaar geleden het bedrijf lTS. Nu is die onderneming marktleider in aluminiumfolie. De Ugchelenaar speelde een leidende rol in de lobby in Brussel om de belangen van de Europese aluminiumindustrie te verdedigen.

Volledig scherm Hans Hogeveen (midden) leidt toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma rond door zijn ITS, op deze foto uit 2016. © Archief/Cees Baars

Eerst als militair en na zijn eervol ontslag als vrijwilliger, heeft luitenant-kolonel titulair Willem Plink (86 jaar, Apeldoorn) zich ingezet voor militaire geschiedschrijving en het handhaven van tradities van het Nederlandse leger in het algemeen en de cavalerie in het bijzonder. Dat deed hij bij meerdere organisaties en musea.

Volledig scherm Willem Plink (rechts) in 2014, toen de koning hem de titulaire rang van luitenantkolonel der cavalerie toekende. © Archief/Defensie/Dennis Boom

Bernard de Vries (75 jaar, Apeldoorn) werkte veertig jaar bij Visio voor mensen met een visuele beperking. Hij is de grondlegger van de begeleiding van slechtzienden bij het verlies van gezichtsvermogen. Bij het brede publiek is hij vooral bekend door decennialang vrijwilligerswerk binnen de Apeldoornse sportwereld, met name rond voetbal.

Volledig scherm Bernard de Vries op het terrein van Columbia, de club die zijn hart gestolen heeft. © Maarten Sprangh

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mede dankzij Ahmet Alkas (55 jaar, Apeldoorn) kunnen Turkse Nederlanders hun dierbaren na het overlijden volgens alevitische rituelen verzorgen. Alkas richtte daarvoor 25 jaar geleden mede stichting Canlar Uitvaartfonds op. Daarnaast is hij lang actief geweest voor D66. ‘Een voorbeeld voor mensen met een niet-westerse achtergrond die politiek actief willen worden.’

Heel wat (sport)activiteiten in Hoenderloo zijn mogelijk geworden dankzij Arjan Barten (54 jaar, Hoenderloo). Hij stak de handen uit de mouwen bij voetbalclub SV Beatrix, vooral voor de jeugd. En hij is al twintig jaar lid van het Oranje Comité Hoenderloo, dat allerlei evenementen organiseert.

Voedsel en aandacht voor mensen die het niet voor de wind gaat. Die thema’s spelen een rol in het vrijwilligerswerk van Gerrit Bazelier (74 jaar, Apeldoorn). Hij was in 2006 een van de oprichters van de Voedselbank Apeldoorn, stond aan de wieg van StadsAkkers, zette zich in als SchuldHulpMaatje en is betrokken bij de Pluktuin in Wenum-Wiesel.

Volledig scherm Gerrit Bazelier was onder meer betrokken bij Stadsakkers. © Archief/Maarten Sprangh

Tineke en Jos Breuer (64 en 65 jaar, Apeldoorn) vingen tien jaar kinderen op die tijdelijk niet thuis konden zijn. Ook begeleidden de Breuers stellen bij het verbeteren van hun relatie. Tineke zet zich daarnaast onder meer in voor hulp aan daklozen via Sant’Egidio. Jos helpt mensen tijdens bedevaartreizen naar Lourdes. En hij begeleidt mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen.

Nadat zijn vader door een ernstige ziekte op jonge leeftijd overleed, werd Bas de Bruin (65 jaar, Apeldoorn) de ‘pater familias’. Ook was hij ruim vijftien jaar steun en toeverlaat van zijn oudere buren. Verder is De Bruin actief voor tennisvereniging Quick, Peugeot Club Nederland en Stichting Behoud Juniperbos.

Noem de naam Steven Gerritsen (66 jaar, Apeldoorn) en in veel dorpen en wijken van Apeldoorn worden ze enthousiast. Gerritsen werkte meer dan veertig jaar bij de gemeente, waaronder 22 jaar als schakel tussen dorpen of wijken en de lokale overheid. Voor geloofsgemeenschap De Drie Ranken doet hij vrijwilligerswerk.

Volledig scherm Steven Gerritsen (blauw colbert), vorig jaar tijdens een van zijn allerlaatste activiteiten voor de gemeente. Hij hielp Hoog Soeren mee een eigen kunstwerk te realiseren. © Archief/Hans van de Vlekkert

Op jonge leeftijd kwam John Lamberts (61 jaar, Apeldoorn) terecht bij Apeldoornse Boys. Daarna volgde een lange periode met tal van bestuurlijke werkzaamheden. Tegenwoordig draag hij zorg voor de ledenadministratie van de club in Zuid, is hij lid van de sponsorcommissie en leidt hij de Vrienden van de Boys.

Hoeveel kinderen heeft Bertha Liefting-de Zwaan (60 jaar, Uddel) onder haar hoede gehad? Ruim dertig jaar is ze leidster bij de peuterspeelzaal in Uddel, die zij oprichtte. Binnen de Hervormde Kerk spant ze zich in voor ‘jonge mensen die anders begaafd zijn’. Met haar man bood ze vijftien jaar minderbedeelde buitenlandse kinderen een vakantie in haar gezin.

Kinderen achter schermpjes vandaan halen; daarvoor richtte Peti van Maldegem-Luteijn (64 jaar, Apeldoorn) stichting Kineto op. Eerder startte ze een christelijke peuterspeelzaal. Ze was lang lid van de evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn, tegenwoordig is ze voorzitter van stichting AZIZ die asielzoekers helpt bij hun asiel- en integratieproces.

Meer dan veertig keer ging Cora Manni (77 jaar, Apeldoorn) als medisch verzorgende mee tijdens de Zonnebloemvakantieweek, om mensen met een lichamelijke beperking te helpen. Iets soortgelijks doet ze voor Senior Vakantie Plan. Via het Apostolisch Genootschap bezoekt Manni eenzame ouderen en zieken. Ook is zij vrijwilliger bij stichting Vier Het Leven.

Heftige gesprekken voerde Irene Niemer (76 jaar, Apeldoorn) gedurende 22 jaar, als vrijwilliger van de Telefonische Hulpdienst (Landelijke Luisterlijn). Ze sprak, vaak in de nacht, met mensen die ernstig depressief waren of zelfmoord wilden plegen. Zo is zij voor velen een redder in nood geweest. Ook was Niemer ruim twintig jaar mantelzorger.

Sinds ze veertig jaar geleden in Nederland kwam wonen, doet Hatice Özçelik-Pekşen (53 jaar, Apeldoorn) vrijwilligerswerk. In het cultuurcentrum van de Eyup Sultan Moskee regelt ze activiteiten en is ze vraagbaak voor de hele gemeenschap. Ze treedt op als tolk en voor gezinnen die het minder goed hebben, regelt zij eten, kleding en andere spullen.

In Gurupà in Brazilië is heel wat van de grond gekomen dankzij de inzet van Willem Reinders (79 jaar, Apeldoorn). De Grote Kerk in Apeldoorn steunt een aantal dorpen en gehuchten in het oerwoud aan de Amazone. Reinders wist al veel geld binnen te halen via een speciale stichting en is nog steeds bestuurslid.

Apeldoorn-Zuid doet Alex Schiphorst (74 jaar, Apeldoorn) wat. Vandaar dat hij van alles voor deze wijk heeft geregeld en opgezet. Van geld om speeltuin De Speeldoos op te knappen tot wandelingen met ouderen uit Sainte Marie. Maar Schiphorst kijkt ook over de grens: hij bracht ingezamelde hulpgoederen naar een kindertehuis in Roemenië.

De Wereldwinkel kent Ank Visser-Zeevalkink (72 jaar, Apeldoorn) op haar duimpje: 33 jaar is ze daarbij betrokken. En verantwoorde handel blijft niet beperkt tot die winkel, want Visser is ook zeer actief met verkoop van Fair Trade-producten tijdens evenementen en markten. Daarnaast spant ze zich in voor de Hartstichting.

Johan van Zeijl (69 jaar, Apeldoorn) verdient zijn onderscheiding voor het werk dat hij in buurgemeente Deventer doet. Hij is een steunpilaar voor het Etty Hillesum Centrum, als gastheer en beheerder. Ook is Van Zeijl in touw rond het leggen van struikelstenen, ter nagedachtenis aan door de nazi’s vermoorde Deventenaren.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

