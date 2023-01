Spoorwegovergangen in Apeldoorn in storing: grote verkeershinder, treinverkeer naar Amersfoort plat

Zorgen in Apeldoorn om kennis over Holocaust bij jongeren: ‘Er is zoveel onzin op sociale media’

Bij herinneringscentrum Het Apeldoornsche Bosch leren ze jongeren over het gruwelijke lot dat 1421 (voornamelijk) psychiatrisch patiënten in de Tweede Wereldoorlog trof. Nu veel jongeren de Holocaust in twijfel trekken, is educatie over de Jodenvervolging belangrijker dan ooit. ,,Met zoveel onzin op sociale media, is het voor jongeren ingewikkeld om feit en fictie over de Holocaust uit elkaar te houden.”

10:42