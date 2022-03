Sporten gratis maken voor de jeugd? Dat gaat Apeldoornse politici veel te ver

Apeldoorn­se Yvana ziet meisjes­droom uitkomen en is Miss Teen Gelderland 2022

Uit handen van de Miss Teen of The Netherlands 2020/2021, Anne Brouwer, ontving de Apeldoornse Yvana Soer (18) afgelopen weekend de kroon waarmee ze zich vanaf nu Miss Teen of Gelderland 2022 mag noemen. En dat was niet de enige titel, ze werd ook nog eens Miss Photogenic of Gelderland. Yvana vertelt over de contest.

28 februari