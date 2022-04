Squasher Steven Bukenberger (38) kwam voor de liefde naar Apeldoorn, nu zorgt hij ervoor dat zijn team promoveert naar de eredivisie

Als Steven Bukenberger in 2018 in Zuid-Afrika zijn vriendin Tessa uit Apeldoorn niet had ontmoet, dan was het nog maar de vraag geweest of Squash Apeldoorn wel zo dicht bij promotie zou zijn als nu het geval is. Want het aandeel van de Duitser is op het veld dan misschien niet heel groot, maar door zijn netwerk en inzet is hij erg belangrijk voor het team.