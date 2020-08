Steekpartij in Apeldoorn blijkt gefilmd: vrouw springt tussen vechtende mannen

VIDEOVan de steekpartij die gisteravond in het Apeldoornse Oranjepark plaatsvond, zijn door een toeschouwer videobeelden gemaakt. Daarop is te zien dat er in totaal zeven personen bij de ruzie betrokken waren. Al houdt één van hen zich vrij afzijdig.

In het filmpje heeft het uiteindelijke slachtoffer, volgens de politie een 25-jarige inwoner van Nijmegen, het in eerste instantie alleen verbaal aan de stok met zijn opponenten. Maar als hij van één van hen een ferme klap tegen zijn achterhoofd krijgt, is het hek van de dam.

Steekwapen

De jongen, die genoeg geen bovenkleding aanheeft, grist een ketting uit zijn korte broek en zet daarmee de tegenaanval in. Tevergeefs. Want al vrij snel wordt hij van alle kanten geschopt en geslagen. Een van zijn belagers lijkt daarbij naar een steekwapen te grijpen.

Ook hulp van een herhaaldelijk ‘kankermongool’ roepende jongedame (niet de Isabel uit dit verhaal) mag niet baten. Nadat de vechtpartij zich een aantal meter verplaatst, belandt de jongen met het ontblote bovenlichaam op de grond.

Volledig scherm Videostill van de steekpartij in Apeldoorn. © de Stentor

Nogmaals te lijf

Hoewel het op de beelden niet te zien is, moet hij tijdens die schermutselingen gestoken zijn. Wanneer hij even later weer opgekrabbeld is, loopt hij namelijk kreupel en grijpt hij voortdurend naar zijn bovenbeen. De plek waar hij een slagaderlijke bloeding oploopt.

Ondanks dat maakt hij toch weer aanstalten om zijn opponenten nogmaals te lijf te gaan. De jongedame weerhoudt hem daarvan. En uiteindelijk gaan beide kampen een andere kant op. Het slachtoffer en de vrouw naar de Kerklaan, waar hij vervolgens door de hulpdiensten aan zijn verwondingen wordt geholpen.

Volledig scherm Op de Kerklaan wordt er eerste hulp verleend aan het slachtoffer. © Luciano de Graaf

De dader(s) richting de Regentesselaan. Zij zijn een klein etmaal later nog altijd voortvluchtig. ,,We hebben nog niemand aangehouden. We onderzoeken wat de toedracht is geweest van het steekincident. Wel weten we dat slachtoffer en verdachten bekenden van elkaar zijn", meldt politiewoordvoerder Frank Brouwer donderdagmiddag.

Tweede steekpartij in vijf dagen

Het was de tweede steekpartij in Apeldoorn binnen vijf dagen. Zaterdagmiddag ging het mis aan het Hofveld in Apeldoorn-Zuid. Daar raakte een Apeldoorner van 18 gewond. De volgende dag gaven twee plaatsgenoten (18 en 19 jaar) zichzelf op het politiebureau aan.

,,De twee mannen zijn in vrijheid gesteld. Eén van hen, de 18-jarige, is nog verdachte. Het onderzoek is afgerond en we maken nu het dossier op voor het OM. Het is daarom niet aan ons om in dit stadium in te gaan op details rond de zaak", aldus Brouwer, die aangeeft dat de politie geen verband ziet tussen beide zaken.

Volledig scherm Bij de pizzeria aan het Hofveld in werd zaterdag een man neergestoken. © Luciano de Graaf