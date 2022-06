Dit is waarom beschermde diersoor­ten in Apeldoorn met spoed gered worden

Duizenden sociale huurwoningen in Apeldoorn worden in rap tempo verduurzaamd, maar daarbij ligt een groot gevaar op de loer: beschermde diersoorten die verjaagd worden. Zij nestelen zich graag onder dakpannen, kruipen in kieren of zoeken de spouw op. In Apeldoorn weten ze daar wel raad mee.

