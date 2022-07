Stoomtrein van VSM raast weer van Beekbergen de Veluwe over

met video Bromfiet­ser (17) zwaarge­wond bij botsing met vrachtwa­gen in Apeldoorn

Een bromfietser is na een ongeluk op de Anklaarseweg in Apeldoorn zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De jongen van 17 jaar is vanmorgen in alle vroegte ter hoogte van de McDonald’s op een vrachtwagen gebotst.

19 juli