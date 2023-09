Politie zoekt massaal naar verdachte van zedeninci­dent in Park Zuidbroek, bezorgd­heid in wijk is groot

Het ernstige voorval dat zich woensdag heeft voorgedaan in Park Zuidbroek in Apeldoorn gaat om een zedenincident. Dat heeft de politie vrijdagmiddag bekend gemaakt. Nog steeds zoekt ze met man en macht naar een verdachte man. De bezorgdheid in de wijk is onverminderd groot.