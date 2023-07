Leuk om te doen in Apeldoorn: Summer-Night Express van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij

Op elke woensdag van 12 juli tot en met 26 augustus kun je met een stoomtrein mee over de Koningslijn. Bekijk in de vroege avond de Veluwe eens op een andere manier. Geniet van het prachtige uitzicht tijdens een avondrit over de Koningslijn! De Veluwe is op zijn mooist tijdens het gouden uur, het laatste uur voor zonsondergang. Om helemaal in de romantische sfeer te komen is het mogelijk om vooraf een borrelpakket bij te boeken voor een nog smaakvollere reis! De vertrektijd is om 19:00 uur vanaf het Museumstation Beekbergen (je bent hier rond 21:00 uur weer terug), op overige stations is geen mogelijkheid tot in- en/of uitstappen. Voorafgaand van de treinreis kun je tussen 18:00 en 18:45 uur een 45 minuten durend bezoek brengen aan het Museumstation Beekbergen. Tickets reserveren is verplicht! Hieronder kun je dat doen. De prijzen zijn 19.50 euro voor een retourticket voor volwassenen en 10.00 euro voor een retourticket voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar.