Technisch mankement A50: spitsstroken tussen Arnhem en Apeldoorn tijdelijk gesloten

RTV Apeldoorn aast vanuit wachtkamer op nieuwe kans, maar komt die nog wel?

Kan RTV Apeldoorn nog terugkeren in het publieke bestel? Die vraag is actueel nu een streekomroep in de Stedendriehoek vorm moet krijgen, terwijl de voormalige lokale omroep van Apeldoorn geen uitzendlicentie heeft. ,,Wij zijn op dit moment geen partij’’, legt stationmanager Theo Witlox uit. ,,Maar we zien nog zeker perspectief om terug te keren.’’