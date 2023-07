Terwijl zijn strafzaak in Zutphen dient, zoeken agenten in Apeldoorn naar spoorloze verdachte van schietincident

Verwarde naakte man overlijdt na arrestatie op politiebu­reau in Apeldoorn

Een verwarde man die vanmiddag in Apeldoorn naakt over straat liep, is na zijn aanhouding op het politiebureau overleden. Dat heeft de politie zondagmiddag bekendgemaakt. De Rijksrecherche doet onderzoek. Omwonenden vertellen dat het er hard aan toe ging.