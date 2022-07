Tiener wordt door brandweer uit Apeldoorns Kanaal gevist en geeft daarna over in ambulance

De tiener was door nog onbekende oorzaak in het water terecht gekomen ter hoogte van het viaduct over het kanaal bij de kruising van de Matenpoort met de Laan van Mensenrechten. De melding dat daar een persoon te water lag, kwam om 07.02 uur binnen bij de hulpdiensten.

Overgeven

Met behulp van een ladder is de jongeman weer op de kade geholpen. Toen hij in de ambulance werd nagekeken, moest de jongen overgeven.

Agenten hebben daarvoor met de jongen gesproken, maar het werd hen niet duidelijk waarom en waardoor hij in het water was beland. Het vermoeden is dat hij teveel had gedronken.