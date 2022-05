Timon (23) uit Apeldoorn hielp Joey Veerman bij transfer naar PSV: ‘Ik knijp mezelf te weinig in mijn arm’

Als klein jongetje begaf hij zich op de virtuele transfermarkt van het computerspel Football Manager, nu deelt Timon van Bruggen daadwerkelijk de tafel met profvoetballers. De 23-jarige Apeldoorner heeft een aandeel gehad in de transfer van Joey Veerman naar PSV. ,,Ik knijp mezelf veel te weinig in mijn arm.”

Zittend op het terras van een Apeldoorns hotel navigeert Van Bruggen door zijn laptop. Hij scrolt door een zelfgemaakt spelersrapport van Frans international Lucas Digne, linksback van het Engelse Aston Villa met wie hij samenwerkt. ,,Hij benaderde ons. Heeft ook nog bij Paris Saint-Germain en FC Barcelona gespeeld.”

Even later opent de 23-jarige Apeldoorner statistieken van PSV-middenvelder Joey Veerman. En klikt een grafiek vol data van Zian Flemming aan. Hij kwam niet uit de verf bij PEC Zwolle, maar is dit seizoen wel topscorer van Fortuna Sittard. ,,Hij kan gezien zijn data wel een mooie stap maken.”

Ook de namen van Feyenoorder Orkun Kökcü en Oranje-international Steven Bergwijn komen voorbij. ,,Met Bergwijn zijn we begonnen. Was een mooie manier om ons te laten zien”, zegt Van Bruggen droogjes. Drie jaar later is zijn portefeuille flink gegroeid. ,,Had ik niet durven dromen toen ik begon.”

Passie

Drie jaar geleden, direct na het afronden van zijn studie Sportmarketing & Management, begint Van Bruggen met Facts Consultancy. Met dit bedrijf maakt hij data-analyses voor profvoetballers op basis van een zelfgebouwd systeem, maar sinds kort verbindt het ook clubs en zaakwaarnemers aan elkaar. ,,We zijn hiermee uniek in Nederland”, stelt Van Bruggen. Inmiddels heeft Facts vier aandeelhouders, zes werknemers en een kantoor in Amsterdam.

,,Ik liep stage bij een bedrijf dat een scoutingapplicatie had gebouwd voor voetbalclubs. Toen dacht ik: waarom kan dit niet voor spelers? Met een zaakwaarnemer zijn de lijntjes veel korter. Bij een club moet iedereen er zijn zegje over doen, van de Raad van Commissarissen tot de Hoofd Scouting”, zegt Van Bruggen. ,,Mijn plan was om aan die analyses data toe te voegen. Data zijn niet leidend, maar als je 5 procent kan winnen: waarom niet?”

Quote In onze analyse stond PSV vrij hoog op het lijstje. Dat is een signaal dat onze manier van werken de juiste is Timon van Bruggen (23), oprichter Facts Consultancy

Het lukt hem om, samen met Wytse Ligtvoet, zijn voormalige stagebegeleider Robert Slijk te overtuigen om met hen in zee te gaan. Ze kennen zaakwaarnemers, maar het ontbreekt hen aan de kennis over datasystemen. Bovendien is daar een investering van een ton voor nodig en geld is er nauwelijks. ,,Ik woon nog thuis”, zegt Van Bruggen lachend. ,,Econometrist Gijs Kruikemeier is aandeelhouder geworden en heeft voor ons de hele achterkant van het systeem gebouwd. De data kopen we extern in. Bijna alles wat we verdienen stoppen we in het bedrijf.”

Volledig scherm Een transferanalyse in beeld, van de Franse international Lucas Digne die uitkomt voor het Engelse Aston Villa. © Maarten Sprangh

Veerman

Het profvoetbal is een wereld van miljoenen, maar volgens Van Bruggen verdient zijn bedrijf die bedragen nog lang niet. ,,We zijn in ontwikkeling en nog altijd een startup. We geloven erin dat we kunnen groeien, omdat we zien dat onze werkwijze aanslaat.”

Van Bruggen: ,,We werken met een rapport dat de statistieken van bijvoorbeeld Veerman vergelijkt met een andere speler in Europa. Daardoor kan Veerman zien waarin hij moet verbeteren om een volgende stap te maken. Met die statistieken kunnen we ook een transferanalyse maken: welke clubs passen op basis van zijn data het beste bij hem? Dat helpt de speler en de zaakwaarnemer bij de keuze voor een volgende stap.”

Met de transferanalyse had Van Bruggen daadwerkelijk een aandeel in de transfer van de Volendamse middenvelder naar PSV. ,,In onze analyse stond PSV vrij hoog op het lijstje. Dat is een signaal dat onze manier van werken de juiste is. Ik merk dat spelers het leuk vinden om onze rapporten in te zien. Veerman ook. Leuke gozer.”

Football Manager

Het was altijd de droom van Van Bruggen om in het profvoetbal te werken, zegt hij. ,,Dat begon met het spelen van Football Manager (een computerspel waarin je zelf de touwtjes in handen kunt nemen bij een voetbalclub en over alles mag beslissen, red.). Ik had als voetballer niet genoeg talent, maar ik wilde dolgraag die wereld in. Nu speel ik het spelletje in het echt”, zegt hij met een glimlach.

Van Bruggen staat aan het begin van zijn carrière, maar werken met supersterren staat niet op zijn wensenlijstje. ,,Messi is leuk, maar past niet bij ons. Het is veel leuker om met spelers te werken die jong zijn en een volgende grote stap kunnen maken. Voor hen kunnen wij echt wat voor betekenen. Het is fantastisch en bizar tegelijk dat ik nu in deze wereld werk. Ik knijp mezelf veel te weinig in mijn arm, maar ik geniet er enorm van.”

Ondersteunend Zaakwaarnemer Fulco van Kooperen, die onder anderen Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Sven Botman (Lille) en Joey Veerman (PSV) in zijn ‘stal’ heeft, maakt gebruik van Facts. Hij is enthousiast over het werk van het kantoor van Van Bruggen. ,,De rapporten zijn gebaseerd op feiten. Dat maakt het heel waardevol. Het is voor ons werk ondersteunend. Wij vertellen Facts nooit welke clubs interesse hebben in een speler, maar het is erg leuk als in hun analyse een club voorkomt die ook daadwerkelijk op ons lijstje staat. We hebben dit nu voor zeven voetballers gedaan, onder wie Veerman. Zowel spelers als clubs zijn enthousiast wanneer we het rapport laten zien.Het is voor onze spelers goed om in te zien waar ze staan en waarin ze kunnen verbeteren om een volgende stap te maken.” Volledig scherm Joey Veerman maakte in de winterstop van afgelopen seizoen de overstap van sc Heerenveen naar PSV. Apeldoorner Timon van Bruggen had een aandeel in die transfer. © Pro Shots / Stanley Gontha

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.