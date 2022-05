Toch een bevrijdingsfestival in Apeldoorn: ‘Zo groot als Groningen en Wageningen moet ooit lukken’

Daar is alleen weinig ruchtbaarheid aan gegeven. ,,Klopt’’, beaamt organisatielid Dirk van der Valk. ,,Dat komt vooral doordat we pas op het laatste moment, een kleine twee maanden geleden, hebben besloten dat het door zou gaan. Daardoor is het ook wat kleinschaliger dan eerdere jaren. Zo maken we geen gebruik van De Drieslag (loods op het terrein, red.). We waren bang voor mogelijke coronamaatregelen binnen. Het is nu dus een echt buitenevenement. Gelukkig zien de weerberichten er gunstig uit.’’