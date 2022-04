Toch geen Snollebollekes, Froger en ‘Bacardi Lemon’ in Apeldoorn: ‘Dit is echt heel erg jammer’

Al vier decennia knokken omwonenden tegen Apen­heul-over­last en telkens opnieuw stoten ze hun neus

Het is een soap die langer loopt dan The Bold and the Beautiful en waarvan veel volgers de terugkerende verhaallijnen al heel lang beu zijn. Al meer dan veertig jaar knokken bewoners van de wijk Berg en Bos tegen parkeer- en verkeersoverlast door Apenheul-bezoekers. En telkens opnieuw stelt de gemeente hen teleur.

29 maart