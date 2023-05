Toeslagenslachtoffer Marieke uit Apeldoorn voert druk overheid op: ’Wekelijkse peiling maakt ernst duidelijk’

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: bijzondere waarschu­wing in Apeldoorn • woning in Putten flink opgefleurd

Van een opvallend verkeersbord in Apeldoorn tot samen koffie drinken in de kerk - en dan werd er ook nog een een zorgcentrum opgefleurd in Putten. Dat stuurden onze lezers uit Apeldoorn en de Veluwe deze week in.