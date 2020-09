Toetjesrestaurant blijft ‘thuis’: twee maanden extra open in Apeldoorn

Uitbater en bedenker Tim Koldenhof liet in augustus - toen de eerste versie in twee dagen tijd al was volgeboekt - al doorschemeren dat hij een vervolg wel zag zitten. ,,Misschien in Amsterdam of daar in de buurt’’, zei hij toen. Nu blijkt dat hij het dichter bij huis zoekt: de Dessert Club 2.0 komt ‘gewoon’ weer terug in Apeldoorn. En wel in zijn pand op het Zwitsalterrein naast ‘1.0', die in een grote tent was opgetuigd.