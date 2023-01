‘Toevalstreffer’ bracht politie bij hennepkwekerij van Apeldoornse boezemvrienden: ‘Hij had niets meer’

Jeugdhonk vlakbij ouderen was slechte keus, geeft Apeldoorn toe: ‘Jongeren de dupe’

Een jeugdhonk bij een complex waar voornamelijk ouderen wonen: dat was achteraf een slechte keus, geeft de gemeente Apeldoorn toe. De plek in de wijk Zuidbroek verdwijnt omdat-ie ‘minder passend is dan vooraf gehoopt’ en tot spanningen leidt tussen jongeren en bewoners. Een nieuwe plek vinden blijkt echter lastig.

6:00