Meubelset, schutting en dennenboom in vlammen op in tuin Apeldoorn

Terwijl de bewoners in badjas buiten stonden te wachten, kwam de brandweer in actie om de brand in hun tuin in Apeldoorn te blussen. Een meubelset en schutting gingen in vlammen op, net als een deel van een dennenboom die in de tuin stond.

12 augustus