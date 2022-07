Totaal ongeschikt, toch belandde Ground Zero op Bussloo: ‘Mocht kruis zetten op bomen die ik weg wilde hebben’

met videoNa twee jaar afwezigheid, keert dancefestival Ground Zero volgende maand eindelijk terug naar recreatieplas Bussloo in Voorst. Brian Bout (48) kan een grote glimlach niet onderdrukken, want voor hem voelt het als thuiskomen. De directeur van UDC Events hield in 1997 zijn eerste festival op Bussloo en is daarna nooit meer vertrokken. ,,Ze mogen mijn as hier uitstrooien.’’