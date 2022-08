Trekkerbestuurder overlijdt door ernstig ongeluk in Apeldoorn

Met video Apeldoor­ners hopen dat rust terugkeert na arrestatie van katalysat­or­die­ven: ‘Kijk elke ochtend nog onder de auto’

Ze hopen allemaal dat ze nu rustig kunnen gaan slapen en de volgende ochtend ‘gewoon’ gebruik van hun auto kunnen maken, zonder dat de katalysator weg is. Gerrit, Miranda, Nick en Paulien zijn blij dat de politie eindelijk een ‘bende’ heeft aangehouden. Toch iets positiefs? ,,De sociale controle en verbinding in de straat is nooit beter geweest.”

11 augustus