Twee ooievaarsnesten boven A1 bij Beekbergen: ‘Ze kunnen automobilisten afleiden’

‘Spiderman’ neemt waslijst aan spullen mee bij diefstal in Apeldoorn: ‘Schade zo‘n 15.000 euro’

Auto’s, motors, printers, startkabels, zaagmachines en meer. ‘Spiderman’ nam een waslijst aan spullen mee bij diefstallen in Apeldoorn. Dat bleek vandaag in Zutphen. Gerjan B. (38) blijft nog zeker een maand in de cel. De verdachte was niet aanwezig in de rechtbank, tot teleurstelling van de gedupeerde autohandelaar Berry van der Hoorn. ,,Ik wil iedere cent terugzien.”

26 april