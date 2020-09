Twee parachutisten storten neer op vliegveld Teuge: ‘Ik sta er niet meer raar van te kijken’

Update | VideoTwee parachutisten zijn vanmiddag neergestort bij vliegveld Teuge in de gemeente Voorst. Eén parachutist is met ernstig letsel in een traumahelikopter naar het traumacentrum in Nijmegen gebracht.

Volgens de politie staan de twee ongevallen los van elkaar. De twee parachutisten maakten geen duosprong en zijn ook niet met elkaar in botsing gekomen.

,,Het zijn parachutisten in opleiding, maar het was gewoon een reguliere paradrop verder. Nu is het verder wachten op informatie’’, zegt Erwin van den Braak, woordvoerder van Nationaal Paracentrum Teuge.

De traumahelikopter op vliegveld Teuge.

Eén van de twee parachutisten stortte neer op het vliegveld zelf. Deze parachutist is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere parachutist liep dusdanig ernstige verwondingen op dat hij met een traumahelikopter naar Nijmegen is vervoerd. Hij stortte met zijn oranje parachute neer in een weiland aan de Lochemsestraat, naast het vliegveld.

Bloed uit de mond

,,Hij tolde met grote snelheid naar beneden’’, zegt de eigenaar van het weiland. Vanuit zijn tuin kijkt hij naar politieagenten en leden van de marechaussee die bij de parachute onderzoek doen naar de toedracht. Zelf zag de grondeigenaar de parachutist niet vallen. Snel na het ongeluk sprak hij een groepje fietsers die voorbij kwamen fietsen.

,,De touwen van de parachute zaten in elkaar gedraaid’’, zegt de buurman. ,,Eén van de fietsers is gelijk naar de parachutist gerend in het weiland. Er kwam bloed uit zijn mond en hij was niet aanspreekbaar.’’

De twee parachutisten stortten neer op vliegveld Teuge.

Voor de buurman van het vliegveld is het geen verrassing meer dat het misgaat. ,,Ik sta nergens meer van te kijken om eerlijk te zijn. Er landen geregeld parachutisten in het weiland. Over het algemeen gaat dat goed, maar het is de laatste jaren al behoorlijk vaak misgegaan.’’

Terwijl hij dat zegt vliegen er alweer vliegtuigjes over zijn tuin, worden er alweer zweefvliegtuigen de lucht ingesleept en hangen er een tiental parachutisten in de lucht. Het contrast is groot bij het weiland, tegenover de woning. Terwijl agenten en leden van de marechaussee op de grond bij de parachute onderzoek doen, hangen parachutisten boven hen een uur na het ongeluk alweer in de lucht alsof er niets aan de hand is.

Vaker mis

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart doet er samen met de Luchtvaartpolitie onderzoek ter plaatse. Ook de Koninklijke Marechaussee is aanwezig. ,,Dat is niet gebruikelijk’’, zegt een lid van de marechaussee ter plekke. ,,We worden niet altijd opgeroepen als het misgaat met een parachute. Wel als het bijvoorbeeld met defensie te maken heeft.’’

Afgelopen jaren ging het al vaker mis met parachutisten op vliegveld Teuge. Vorig jaar kwam een 22-jarige militair om het leven. Ook in 2015, 2012, 2010 en 2008 kwamen parachutisten om op Teuge.