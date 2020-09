Twee vrouwen gevonden in sekspand: Apeldoorners opgepakt voor mensenhandel

Eddy uit Uddel maakt voor elk ei een dakje

27 augustus De Beeldentuin in Garderen heeft sinds twee weken een eigen ‘vogelhuisjesfabriek’. Eddy Bronkhorst uit Uddel zet elke dag zo'n vijftien nestkastjes en vogelvoederhuisjes in elkaar. Het is zijn lust en zijn leven en hij kijkt zelfs al naar mogelijkheden om uit te breiden.