Uitslag verkiezingen Apeldoorn: grote winst voor BBB, terwijl CDA en VVD veel stemmen verliezen

Pedro (76) uit Apeldoorn vertelt over zijn toevallige geluksmo­ment: ‘Ik liep over de Jachtlaan en was onder de indruk’

Hij is 76 jaar en verkikkerd aan Apeldoorn. De stad die hij via zijn werk ontdekte. Voor Pedro Waldenaar bleek de tijdelijke klus een belangrijk kantelmoment in zijn leven, want hij verhuisde met zijn gezin naar de plaats op de Veluwe. Een toevallig geluksmoment, beseft hij later. ,,Ik liep een stukje over de Jachtlaan en was onder de indruk.”