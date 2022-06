Uitzendbureau draait rollen om: bazen in Oost-Nederland gaan solliciteren bij werkzoekenden

In Overijssel en Gelderland was in het eerste kwartaal van dit jaar 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Volgens het uitzendbureau is dat een historisch laag percentage. Het gevolg is dat werkgevers alle zeilen moeten bijzetten om de vacatures die zij hebben gevuld te krijgen. Anders moeten ze hun bedrijfsvoering aanpassen, zoals vervoerder Keolis doet door het uitkleden van de dienstregeling.