Van de A1 geplukt bij Hoog Soeren met voor 3 miljoen aan coke in de auto: ‘Ik wist van niks’

Dat verhaal hield hij vol in de rechtbank in Zutphen, waar hij stevig aan de tand werd gevoeld over de rit. Want het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat C. wel degelijk wist van de kostbare bagage. Het OM eist voor het vervoer van de harddrugs 50 maanden cel.



De verkeerscontrole op 4 mei was niet toevallig. C. reed in een auto die bij een eerdere controle was opgevallen door een verborgen ruimte. Het kenteken stond daardoor in het politiesysteem. Na een ‘hit’ op 3 mei plaatste de politie een peilbaken onder de Citroën die om 04.00 uur de volgende ochtend teken van leven gaf. De auto reed richting Duitsland en werd op de A1 onder het mom van een verkeerscontrole stilgezet. C. trilde volgens de agenten ter plaatse van de zenuwen.