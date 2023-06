Vanaf nu geen water meer gebruiken uit sloten en beken: ‘Van dit beetje regen is neerslagtekort niet onder de indruk’

In april waren de vooruitzichten nog gunstig, maar door de recorddroogte van de afgelopen weken moeten er toch weer maatregelen worden genomen. Waterschap Vallei en Veluwe stelt daarom een zogenoemd onttrekkingsverbod in. Dat betekent dat water uit sloten, beken en andere watergangen niet meer mag worden gebruikt voor de landbouw, industrie of bijvoorbeeld het besproeien van sportvelden.