Vanuit de boot achter ic-bed aan de slag: bijzondere actie op Apeldoorns Drakenbootfestival

,,Vrij baan alstublieft!’’ Snel maken bezoekers van het Apeldoornse Drakenbootfestival het fietspad vrij, waar internist Peter Spronk en anderen in doktersuniform bedrijventeams uitleggen wat hun achter het ic-bed te doen staat. Met zo'n bed manoeuvreren is best lastig, merken ze. Eenmaal over de finish is er direct een blik op de stopwatch: ,,Zijn we de snelsten?’’