Vastgoedmiljonair strijdt voor transportbedrijf Algéra in Wenum-Wiesel: ‘Het probleem is opgelost’

met video Ineens moet Akin (25) uit Apeldoorn stil zijn... Zijn er overleven­den in het zwaar getroffen Adiyaman?

Enkele tientallen hulpverleners uit deze regio zijn afgelopen dagen naar het door de aardbeving getroffen gebied in Turkije afgereisd, om te helpen waar ze kunnen of familie te ondersteunen. Dat is hun grote drijfveer, maar ze treffen chaotische taferelen aan. ,,Logisch, het is een immens grote ramp.”