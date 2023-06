Veertien slachtoffers uit Oost-Nederland: man (20) aangehouden om fraude met bankpassen

Is Ton Heerts op alcohol­kruis­tocht in Apeldoorn? De burgemees­ter ontkent het stellig

Is Ton Heerts op alcoholkruistocht? De burgemeester van Apeldoorn komt herhaaldelijk in het nieuws met drankgerelateerd optreden. Tegen de kapper waar collega’s ’s avonds een biertje drinken, tegen het glasbedrijf met vrijdagmiddagborrel, tegen het kermisbedrijf dat in zijn loods een drankkeet heeft en tegen het prehistorische dorp met wijn bij het kampvuur. Heerts: ,,Er is géén hetze gaande.’’