Veluws woordenboek krijgt digitale versie, en daar is best wat om te doen: duuf of doeve?

Ingreep rond wegrestau­rant bij Apeldoorn leidt tot verdeeld­heid: ‘Worden weggepest’

Kunnen chauffeurs binnenkort hun vrachtwagen nog wel kwijt bij Mendel in Beekbergen? Dat is de vraag nu de gemeente Apeldoorn maatregelen neemt om bij het wegrestaurant de parkeerproblematiek op te lossen. Die leiden tot voorzichtige tevredenheid in de buurt, terwijl truckers er juist van balen. ,,We worden weggepest.”