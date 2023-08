Veluwsche Stoomtrein Maatschappij hoopt in laatste week opbrengst crowdfunding na brand nog flink op te schroeven

Matthys (39) wil metershoge golven en de elementen trotseren: ‘Kom maar op met die storm’

Als je later oud bent en terugkijkt op jouw leven, wat is dat dat ene waar je zo ontzettend trots op bent? Het is de vraag die Apeldoorner Matthys van Noorden (39) zich de afgelopen jaren ineens stelde. Tijd voor een avontuur, voor een heldenepos. Volgend jaar roeit hij de Atlantische Oceaan over. ,,Dat moet mijn legacy worden.”