Veluwse poppaus Maurits de Weert is uitgespeeld

Apeldoorn betaalt mee aan 49 vuurwerk­vrije feestjes: ‘We gaan karaoke zingen’

Geen vuurwerk. Wel feest. Wanneer het aan de gemeente Apeldoorn ligt is deze jaarwisseling in vier woorden te vatten. Voor een feestelijk vuurwerkvrij oud en nieuw konden buurten subsidie aanvragen. Daar is flink gebruik van gemaakt. In onder meer Lieren kijken ze er naar uit.

31 december