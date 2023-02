Veluwse scholen vrezen het ergste door staking streekvervoer: ‘Plan B pas op laatste moment uit de kast trekken’

Eén miljoen euro voor noodlijden­de verenigin­gen in Apeldoorn: ‘Iedereen moet mee kunnen doen’

Sportverenigingen, culturele instellingen, scoutingclubs en buurt- en dorpshuizen hebben door verschillende crises moeite het hoofd boven water te houden. De gemeente Apeldoorn stelt daarom een bedrag van maximaal 15.000 euro per vereniging beschikbaar om de sport, kunstvorm of andere maatschappelijke bezigheid voor de meeste mensen toegankelijk te houden. In totaal wordt in 2023 een miljoen euro vrijgemaakt.

4 februari