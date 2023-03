Verbazing in regio over hoge WOZ-waarde, inwoners maken bezwaar: ‘Lachwekkend’

WOZ met 17 procent omhoog: ‘Iedere 10.000 euro verlaging levert jaarlijkse besparing op van 50 euro’

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is fors gestegen. Gemeenten maken de komende maanden bekend wat de WOZ-waarde per woning is. ,,Controleer dat goed’’, waarschuwt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. ,,Als je huis te hoog wordt gewaardeerd, kan dat honderden euro's belasting schelen.’’