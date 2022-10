Verbazing over komst tweede Ierse pub op zelfde plein in Apeldoorn: ‘Dit vind ik bijzonder’

Bijna 10 (!) jaar leeg, nu is er hoop voor deze hotspot in Apeldoorns uitgaansge­bied: ‘Moet weer bruisen’

Wie gooide niet de voetjes van de vloer in Plaza di Christo of de latere Manzo? Eerder een van de hotspots van het Apeldoornse uitgaansleven, inmiddels bijna 10 (!) jaar vergane glorie. Maar er gloort nu hoop: het leegstaande pand is te koop of te huur. ,,Het moet hier weer bruisen zoals vroeger.”

